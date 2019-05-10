HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Gümrük Müdürlüğünün ‘A Kategoriye' alınıp ithalat yetkisinin verilmesi için Ticaret Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı tarafından talimat verdiği belirtildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 26 Şubat 2019'da TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “81 İlde 81 Mesleki ve Teknik Lisesi Protokolü” kapsamında Türkiye'de 81 ilde TOBB-ETÜ marifetiyle yapılacak olan teknik ve mesleki lisesinin Avrupa modeline göre yapılması gibi önemli bir işbirliği gerçekleştiği belirtilerek, “Başkanımız Abdurrahman Pınar, il potansiyeline sahip Yüksekova'da da adı geçen mesleki ve teknik lisesinin yapılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik başkanımıza gerekli talimatları vererek Yüksekova'da da mesleki ve teknik lisenin yapılması, Yüksekova'nın artık şehir olduğunun da altını çizerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Daha sonra Yüksekova'da yaklaşık 1 yıl önce kurulması kararlaştırılan ve yapılan toplantı ile olumlu raporla kurulacak olan organize sanayi bölgesiyle ilgili daha sonra bazı sıkıntıların oluşması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Bu sıkıntıların çözümü noktasın Cumhurbaşkanına gerekli bilgi verilerek daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gerekli talimat verildi. Başkanımız son olarak Yüksekova Gümrük Müdürlüğünün A Kategoriye alınıp ithalat yetkisinin verilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanına gerekli talimatları o sırada da vererek, ‘Yüksekova'yı ihmal etmeyin, gereğini yapın' diye de talimatlarını her iki bakana yineledi. Tören dönüşü, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri yönetim kurulu başkanımız ile iletişime geçerek, Yüksekova Gümrük Müdürlüğünün A Kategoriye alınması ve ithalat yetkisinin verilmesi ile ilgili çalışmaların başladığını belirttiler" denildi.