Yüksekova Halk Kütüphanesi yenilendi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesine ait Millet Parkında bulunan halk kütüphanesi, gönüllü gümrük personelleri ve öğrenciler tarafından boyanarak yenilendi.

Yenilenen kütüphanenin açılışına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, müzik ve şiir dinletisiyle devam etti. Burada konuşan Kaymakam Osman Doğramacı, gönüllü yüreklerin daha güzel Yüksekova'yı inşa edeceğini belirterek, “Öncelikle bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kütüphane açılışı yapmıyoruz. Bugün yeni Yüksekova'nın yeni bir gününe adım atıyoruz. Bu gönüllü arkadaşlarımız sayesinde geleceğin Yüksekova'sını şu anda görür gibiyim. Hepsinin ellerine, gönüllerine sağlık diyorum. Gerçekten örnek bir davranışla bir sosyal sorumluluk bilinci içerisindeler. Herkesin bildiği gibi yakın zamanda ilçemizin belediye başkan vekili olarak atandım. Bundan sonra birincil konumuz eğitim. Çocuklarımız ile gençlerimiz bilsinler ki, artık Yüksekova dünün Yüksekova'sı değildir. Biz Yüksekova'nın farklı şekillerde algılanmasını istemiyoruz. Yüksekova sahip olduğu potansiyel itibari ile Türkiye'nin incisi bir şehirdir. Bu şehri biz kütüphanelerle, çocuk akademileriyle, gençlik akademileriyle ve aile destek merkezleriyle süsleyeceğiz. Umuyor ve inanıyorum ki bunu da kadınlarımızın elleriyle yapacağız. Biz kadınlarımızın o bereketli ellerinden çok güzel bir Yüksekova'yı inşa edeceğiz ki bunun ilk örneğini de burada gördük. Ayrıca öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Eğer biz başka bir Yüksekova inşa edeceksek, bunu öğretmenlerimizin ellerinde inşa edeceğiz. Öğretmenlerimize şunu açık ve net ifade etmek istiyorum. Biz emin olun sizlerle beraberiz ve sizleri de bizimle hep beraber görmek istiyoruz. Yüksekova ancak has Yüksekovalının evlatlarıyla kendine gelecektir. Yüksekova 36 bin öğrencisiyle aslında bir şey ifade ediyor. 36 bin öğrenci demek, geleceğin Türkiye'sine değil, geleceğin dünyasına aslında büyük bir umut vaat ediyor. Biz bu gençlerle ve sahip olduğumuz bu potansiyelle, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da göz bebeği olacak bir Yüksekova inşa edebiliriz. Yüksekova'da bambaşka bir dönemin başladığını herkese de ifade etmek istiyorum. Yeniden emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. El birliğiyle çalışacağız. El birliğiyle yeni Yüksekova'yı inşa edeceğiz inşallah” dedi.