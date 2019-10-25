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Yüksekova ilçesinde 140 kilo toz esrar ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 140 kilo toz esrar ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 140 kilo toz esrar ele geçirildi.


Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti''suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 140 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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