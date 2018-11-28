Yüksekova ilk üst geçidine kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ilçenin ilk ve tek üst geçidi yapılıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün İpekyolu Caddesi'nde yaptırdığı üst geçitte çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin geçiş güzergahı üzerinde bulunan caddede yapım çalışmaları devam eden üst geçidin 10 gün içerisinde faaliyete geçirilmesi bekleniliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan metal montaj yetkilisi Suat Kara, üst geçidi kardan ve yağmurdan koruyacak şekilde tasarladıklarını söyleyerek, özellikle yaz aylarında yoğun bir geçiş sürecinin yaşandığı bölgede üst geçidin birçok kazayı da önleyeceğini belirtti. Kara; üst geçidin hayırlı olmasını diledi.