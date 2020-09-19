Yüksekova İran pasajı esnafı yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İhsaniye Merkez Camisi altında 47 esnaf için yapılan yeni iş yerleri hizmet vermeye başladı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla, dere üstünde bulunan eski İran pasajı yıkılmıştı. İran pasajında bulunan 47 esnafın mağdur olmaması için Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Merkez Camisinin altında modern bir yapıyla 47 esnafa yeni dükkân temin edildi. Yeni yapısıyla dikkat çeken Yeni İran Pasajı, daha rahat, daha modern, daha hijyen bir ortamla bitmesiyle, Yüksekova halkın hizmetine açıldı. Pasajda hizmet veren esnaf ise çok memnun olduklarını belirterek, ''Tüm pasaj esnafı olarak aynı hızla hizmetlerimize şimdi İhsaniye Camisinin altında vermeye başladık. Bize emeği geçen, başta Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı olmak üzere, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e, Yüksekova Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'a, Fen ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek ve tüm Zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandılar.