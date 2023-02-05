Yüksekova kar altında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, araçlar ve tek katlı evler kar altında kaldı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin sarı kodla uyarmasıyla ilçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi bulurken, birçok yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin geç geldiğini ifade eden Hekim Artık, “Malum bir haftadan fazladır yoğun bir kar yağışı var. Dün gece başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araç ve tek katlı evler ise kara gömüldü. Sanırım bazı vatandaşlar araçları kar altında kaldığı için yaya olarak işlerine geldiler. Biz de iş yerlerimizin önünü kardan temizliyoruz. Sanırım kar yeni yeni yüzünü gösterdi” dedi.

Rıdvan Akkurt isimli vatandaş ise köyden geldiğini ve ekiplerin yolları açmak için çalıştığını söyleyerek, “Beklediğimiz kar dün geceden beri yağıyor. İnşallah kuraklık da bu şekilde biter'' ifadelerini kullandı.