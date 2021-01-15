Yüksekova kara gömüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından sonra araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarılarından sonra Yüksekova'da dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yollarda mahsur kalırken, birçok yerleşim yeri yolu da ulaşıma kapandı.

Sürücü Selim Genç, kar yağışından dolayı mahsur kaldığını belirterek, “Benden önce 3 araç mahsur kalmıştı. Onları çıkarttık, şimdi de ben kaldım. Hem yoğun kardan hem de yol çok kaygan” dedi.

Belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.