Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir sığınak imha edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir sığınak imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 Mayıs 2019 günü Yüksekova ilçesi Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 adet 12 kilogramlık kesilmiş mutfak tüpü, 3 adet pil bloku ve çok sayıda pil, 1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 adet uyku tulumu, 3 adet battaniye ve sığınak yapımında kullanılmak üzere çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç gibi) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.