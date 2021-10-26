İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde 60 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde 60 kilo eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde 60 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.