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Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 12 Eylül 2022 günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi Kadıköy köyünde operasyon icra edilmiştir. Operasyon çerçevesinde arazide arama tarama faaliyeti esnasında 8 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet el bombası, 3 adet 60 mm havan mermisi, 1 adet el yapımı el bombası, 19 adet Bixi mühimmatı, 13 adet Bixi mayonu, 130 adet Kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 top elektrik kablosu, 40 adet elektrikli fünye ele geçirildi” denildi.

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