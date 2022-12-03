Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet 60 mm havan, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 Uzi makinalı tabanca, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm fişek, 12 adet 12,7 mm fişek, 50 adet av tüfeği fişeği, 200 metre infilaklı fitil, 2 kilo kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet Bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 adet EYP basma düzeneği, 8 adet Kalaşnikof dipçiği ele geçirildi" denildi.