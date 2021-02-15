Yüksekova merkezine inen kurdu arama çalışmalarına polis de katıldı

Hakkari'nin Yüksekova şehir merkezine inen aç kurt kameralara yakalanırken, polis ekipleri de aramalara eşlik etti.

İlçede 3 gündür sokaklarda gezen aç kurt paniğe neden oldu. Yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen ve geçtiğimiz gün Güngör Mahallesi'nde görülen kurt için belediye ekipleri harekete geçmiş, ancak iğne vurulan hayvan kaçmayı başarmıştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde de bu sabah kurt kameralara yakalandı. Mahallede bir evin bahçesinde gezen kurt, daha sonra koşarak uzaklaştı. Akşam üzeri belediye ekiplerine giden ihbar üzerine yardım etmek için Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kurdu arama çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar, kurdun kimseye zarar vermeden yakalanıp doğal yaşam ortamına bırakılmasını istiyor.

Belediye yetkilileri, kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.