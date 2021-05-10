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Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimlerini arttırdı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimlerini arttırdı.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokaklar sessizliğini korurken, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kısıtlamaya uyan vatandaşların ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyorlar.

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