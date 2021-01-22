Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

Hakkari’de Şemdinli-Yüksekova karayoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova karayoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu karayolu tekrar ulaşıma açıldı.