Yüksekova sis altında

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklı yağışların ardından ilçede sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Trafiği de olumsuz etkileyen sis güzel görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla o anı fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir” denildi.