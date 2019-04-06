Yüksekova sular altında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve karların erimesi nedeniyle birçok nokta sular altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rögarların taşması sonucu birçok evin bahçe ve bodrumunu su basarken, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Akarsu binasının otoparkı ise tamamen su dolarak gölete dönüştü. Bina sahibi Cafer Akarsu, bir çare bulamadıklarını belirterek, "Şu anda bu binada en az 300 kişi oturuyor. Her sene su geliyor. Bir çare bulun. Dünya kadar zararımız var. Jeneratörümüz, kalorifer kazanımız, oto yıkama malzemelerimiz var. İnsanlar burada oturuyor, bir baktın bina birden çöktü. Bunun bir çaresi muhakkak vardır, rica ediyorum yapın" dedi.

Akarsu binasının yöneticisi Vedat Kaya ise, binada çatlaklar oluştuğunu söyleyerek, “Yüzlerce kişinin canı şu an tehlikededir. Onun dışında içeride malzemelerimiz var. İki gündür kaloriferleri yakamıyoruz. Yeterince sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bize bir çare bulsunlar”

Mezarlık Mahallesi'nde yaşayan Güllü Durmaz ise, zor durumda olduklarını ifade ederek, “Yakacak hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi sular altında kaldı. Bize bir çare bulsunlar, bu sular tahliye edilsin. Komşularımız da bizim gibi, evlerinden çıkamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Şemdinli yolu üzerinde bulunan ve su baskınına maruz kalan bir binanın sakinlerinden Ferhat Atmaca ise, “Bir haftadır bu haldeyiz. Garajımızda un, patates, elma gibi erzaklar var. Hepsi bozuldu. Kaloriferi çalıştıramıyoruz. Dinamoyu çalıştıramıyoruz, su yok. Yaklaşık 10-15 ev bu mahallede tahliye edildi. Suyu motor ile tahliye ediyoruz. Günde 100 lira yakıta veriyoruz. Ama 2 saat sonra tekrar su basıyor. Çünkü her taraftan su geliyor. Sabah saat 06.00'da çocuklar okula gidiyor. Biz kalkıp çizmelerle okula gönderiyoruz. Biri düşerse tehlike yaşar" diye konuştu.