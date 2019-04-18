Yüksekova sular altında

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yoğun yağışlar ve kar ermesi sonucu sular altında kalan evler tahliye edildi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde günlerdir yağışların aralıklarla sürmesiyle ve karların erimesi sonucu birçok ev sular altında kaldı. Evlerin iç kısmında bir metreyi bulan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar akrabalarının yanına taşındı. Gölete dönüşen bölgedeki evlerinden eşyalarını çıkarmak için büyük zorluk çeken vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Köy sakini Özcan Doğan, karların erimesiyle köyden geçen tüm derelerin taştığını ve evleri su bastığını söyledi. Doğan, “Evleri tahliye ettik. Böyle giderse tüm köy zarar görecek. 5-6 evi tahliye ettik şimdiye kadar. Kar eriyor sular da yükselmeye devam ediyor. Evin arkasında gölet oluşmuş. Evlerini tahliye edenler akrabalarının yanına sığındı. Hepimiz perişanız. Yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz” dedi.