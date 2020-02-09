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Yüksekova tipiye teslim oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.


İlçede etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Trafikte seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, görüş mesafesi de yer yer 10 metreye kadar düştü. Esnaf İrfan Yetişmiş, tipinin hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Yoğun tipiden dolayı boğulacak duruma geldik. Bir türlü iş yerimin kapısının önünü temizleyemedim. Allah herkesin yardımcı olsun” dedi.


Yetkililer ise önemli uyarılarda bulunarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını isteyerek, sürücülerin de takip mesafesine dikkat etmesi uyarısında bulundu.


Karayolları, Yüksekova Belediyesi, il özel idaresi ekipleri de zorlu bir çalışma yürüterek vatandaşların mağdur olmaması için yolları açık tutuyor.

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