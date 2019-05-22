Yüksekova-Van karayolunda iki kaza

Yüksekova-Van karayolunda yoğun yağışlardan dolayı iki kaza meydana geldi.
İran'dan gelen Tır, Yüksekova'dan Van istikametine giderken yağıştan ötürü kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Yüksekova Van karayolunda bulunan Karasu mevkiine yakın bir alanda meydana gelen kazada ölü, yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, Yüksekova'dan Van istikametine giden kamyonet yoğun yağışlardan dolayı kontrolden çıkarak takla attı.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni köprü'ye mevkiinde meydana gelen kazada, hızını alamayan araç sürücüsü yolun kaygan olması nedeniyle takla atarak yol kenarına savruldu.
Yol kenarına savrulan araçta bulunan iki kişi hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
İki kazayla ilgili jandarma soruşma başlattı.