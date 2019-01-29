Yüksekova Ve Güzeldere'de Araçlar Mahsur Kaldı

İlçede yoğun kar yağışın ardında tüm sokakları hemen hemen kara gömüldü.

Karla gömülen sokaklar bu sefer yola giren araçlar ilçenin bazı noktaların araçlar mahsur kaldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Araçların kara saplanmasıyla beraber çevredekiler yardıma koşarak araç sürücülere yardım ettiler.

Evinde küreğini alan hemen kara gömülen araçlara yetişti. Kara gömülen araçlar iki saat süren çalışmalardan sonra çıkarıldı.

Mahsur kalan Sürücü Uğur Erdoğan ise; 2 saattir uğraşıyoruz tam 10 araç kara saplandık, Sağ olsunlar çevredeki vatandaşlar hemen yardımımıza koştular daha sonra karla mücadele ekipleri de yardımımıza gelerek saplandığımız yerden çıkardılar. Bize yardım eden hem çevredeki vatandaşlara hem de karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

‘‘Van Güzeldere Geçidinde 50 araç mahsur kaldı''

Van - Hakkari karayolunda akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Güzeldere geçidinde 50 araç mahsur kalarak ulaşımda zorluk yaşadılar.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere geçidinde 50 araç mahsur kalırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da kurtarma çalışmalarının aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Yüksekova ve Hakkari'den Van'a gitmekte olan araçlar Güzeldere geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Van istikametine gidemezken Van'ın Başkale ilçesinden dönmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Yetkililer sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunurken, Kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam edileceği belirtildi.