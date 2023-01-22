Yüksekova ve Şemdinli vatandaşlar Ocak ayında piknik yaptılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ocak ayında piknik havasını yaşadılar.

Her sene ocak ayının bu vakitlerinde bölgede kar ve soğuk hava etkili olurken, bu yıl sıcak hava vatandaşları hem mutlu ediyor hem de endişelendiriyor. Yüksekova ilçesinde bir grup arkadaş, sıcak havayı fırsat bularak ilçenin Doski Vadisi'nde yer alan Tuğlu köyünde piknik yaparken, Şemdinli ilçesindeki bir grup arkadaş ise ilçeye bağlı Aktütün bölgesinde günün keyfini çıkardı. Yüksekova'nın Doski Vadisinde piknik yaptıklarını belirten Sami Keskin, "Malum her sene bu vakitler bu bölgeler kardan ve soğuk havadan geçilmezdi. Bu sen ocak ayı resmen yaz mevsimini yaşatıyor bize. Bizde bu fırsatı değerlendirmek için ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyüne geldik. Bizde 13 arkadaşla beraber ilk kez ocak ayında bu bölgede piknik yaptık. Çok güzel geçti. İnşallah yerini yağmurlara bırakır ki hiçbir yerde kuraklık tehlikesi yaşamayız'' dedi.

Şemdinli'nin Aktütün bölgesinde piknik yaptıklarını belirten Mahkum Keği, "Kendimi bildim bile böyle bir kış mevsiminde yaz havasını yaşayacağımı tahmin bile etmezdim. Bizde bu güzel havanın keyfini yerinde çıkarttık arkadaşlarla beraber. Biz sıcak havanın olmasından mutlu olduk ama inşallah bu hava karsız, susuz geçmez çünkü kuraklık her yerde başlamamış durumda" ifadelerini kullandı.