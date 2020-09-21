Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürpriz

Uzun bir sürenin ardından okullar bugün kapılarını öğrenciler için açtı. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci bugün okuluna döndü. Kademeli olarak devam edecek uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısı, Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere moral için araçlardan çalındı. Zabıta ekipleri ilçenin mahallelerini gezerek, çaldıkları teneffüs zili ile öğrencilere moral oldu.