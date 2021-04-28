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Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar izin almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar izin almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.


17 günlük kısıtlama öncesi vatandaşı izin alma telaşı sardı. Farklı sebeplerden dolayı izin almak için Yüksekova Belediyesinin önüne gelen vatandaşlar, burada izin alabilmek için sıraya girdi. Zaman zaman sosyal mesafeyi unutan kalabalık, polis ekiplerin yaptığı anonsla uyarıldı ve tek tek içeri alındı. Vahattin Örtaş, “Yaklaşık 3 saattir buradayız. Biz çiftçiyiz, ancak ilçe merkezinde ikamet ediyoruz. Ekinlerimiz var, köye gelip gitmek için sıraya girdik. Maalesef uzun kuyruklar oluşmuş. İnşallah vatandaş kurallara uyar” dedi.

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