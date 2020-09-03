Yüksekova'da 1 köy karantinaya alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü, korona virüs vakaları çıkması üzerine tedbir amaçlı karantinaya alındı. Konuyla ilgili Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı kişilerde korona virüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, “Beşatlı köyünde bazı vatandaşların korona virüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.