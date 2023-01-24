İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da 1 ton 350 kilo kaçak çay ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram kaçak çay ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova ilçesindeki bir depoda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yeşildere Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram gümrük kaçağı olarak değerlendirilen çaya el konulmuş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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