İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.