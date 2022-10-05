Yüksekova'da 15 gündür kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ'ın cansız bedeni bulundu.

Yüksekova ilçenin Yeşildere Mahallesinde oturan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) 21 Eylül'de evinden çıkmış ve kendisinden 15 gündür haber alınamıyordu. İlçede kayıp olarak aranan Yücedağ'ın bugün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyü yakınlarında ki su kanalında köylüler tarafından bulunan ceset yetkililere bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve Yücedağ'ın yakınları gitti. Yapılan inceleme sonucu cesedin Yücedağ'a ait olduğu tespit edildi. Yücedağ'ın cansız bedeni Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.