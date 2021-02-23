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Yüksekova'da 15 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında yapılan operasyonda, 33 adet preslenmiş pakette toplam 15 kilo 643 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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