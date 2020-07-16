İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.


15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünü püskürten demokrasi kahramanları için tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri katıldı.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın yaptığı konuşmanın ardından selanın okunmasıyla program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.