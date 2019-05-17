Yüksekova'da 16 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 16 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 30 paket halinde toplam daralı ağırlığı 16 kilo 400 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.