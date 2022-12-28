İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 17 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 17 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Aralık 2022 günü Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, 4 kilo 750 gram afyon sakızı ve 12 kilo 750 gram eroin ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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