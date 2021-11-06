Yüksekova'da 171 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında toplam 171 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde çalılar arasına gizlenmiş vaziyette; 153 kilo 500 gram eroin maddesi, 17 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 500 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.