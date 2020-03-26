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Yüksekova'da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 177 kilo eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 177 kilo eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesine güvenlik güçleri tarafından Akpınar köyü Golegiri mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette, 177 kilogram eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

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