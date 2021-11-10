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Yüksekova'da 180 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 6 çuval içerisinde araziye gizlenmiş 180 kilo eroin ile 7 kilo 100 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 6 çuval içerisinde araziye gizlenmiş 180 kilo eroin ile 7 kilo 100 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı desteği ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Kasım 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan aramada; 6 çuval içerisinde araziye gizlenmiş vaziyette 180 kilo eroin maddesi, 7 kilo 100 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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