Yüksekova'da 2. Çocuk Koroları Festivali

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 2. Çocuk Koroları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Merkezinde düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kahye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, iş adamı Teoman Zeydan, Uzman Müzikolog Ersin Antep, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kısa bir açıklama yapan Uzman Müzikolog Ersin Antep, “Birçok şehir gezdim ama Yüksekova bir ayrı güzeldir, insanları başka güzeldir. Böylesi kıymetli bir etkinliği izlemek üzere İstanbul'dan geldim. Biz bu çocuklarımızı İstanbul'da ağırladık. Onları Türkiye'nin en önemli salonlarının birinde İstanbullular ile buluşturduk. Ve bütün salon ayakta alkışladı Yüksekovalı çocuklarımızı. Buraya geldim, gördüğüm kadarıyla Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü çok iyi çalışıyor. Çok güzel seviyeler yakalanmış. Çok daha iyi işler yapılacağına eminim” dedi.

Antep'in konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koroların performansları sergilendi. Çocuk korolarının performansı, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Festivalin kapanış konuşmasını ise Vali Akbıyık yaptı. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Vali Akbıyık, “En çok da koroda yer alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bugün Yüksekova'da bize güzel bir Ramazan gecesi yaşattılar. Yüksekova'nın çehresi artık çok farklı. Eski kötü imajı ile anılmıyor. Artık Hakkari'de festivaller yapılıyor. Hakkari'de kışın kar festivali yapılıyor. Çukurca'da Doğa Sporları ve Foto Safari Festivali yapılıyor. Hakkari'de geçenlerde Uçkun ve Ters Lale Festivali yaptık. Burada da müzik ziyafeti yaşadık. Cıvıl cıvıl çocuklarımız bize çok güzel bir koro festivali yaşattılar. Bizim birinci meselemiz eğitim diyoruz, kitap diyoruz, çocuklarımız diyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, protokol üyelerinin öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.