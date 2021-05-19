Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir yolcunun vücuduna sarılı vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında durdurulan minibüste yolcu olarak bulunan 1 şahsın vücuduna sarılı vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili uyuşturucu maddeyi taşıyan şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.