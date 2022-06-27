Yüksekova'da 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Haziran 2022 günü Yüksekova ilçesi Akçalı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi" denildi.