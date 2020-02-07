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Yüksekova'da 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsa ait ikamette ve eklentilerinde 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsa ait ikamette ve eklentilerinde 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Değerli köyünde yapılan operasyonda, bir şahsa ait ikamette ve eklentilerinde toplam daralı ağırlığı 30 kilo 500 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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