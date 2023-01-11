Yüksekova'da 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından 32 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ve satışta kullandığı değerlendirilen tertibat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; 10 Ocak 2023 günü Yüksekova ilçesinde kaçakçılık faaliyetleri ile mücadele çerçevesinde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 32 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ve satışta kullandığı değerlendirilen tertibat ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.