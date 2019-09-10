İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 34 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağı içerisinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.