Yüksekova'da 35 yıl aradan sonra şeker pancarı ekimi yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl aradan sonra yeniden şeker pancarı ekimine başlandı.

Yüksekova'da en son 1987 ile 1994 yılları arasında üretilen şeker pancarı, 35 yıl aradan sonra ilçede yeniden ekilmeye başlandı. Ekimin ilk startı ilçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde verilerek tohumlar toprakla buluşturuldu. Tohumları ve araziyi inceleyerek traktöre binip ilk tohumlar toprakla buluşturan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, 35 yıl aradan sonra yeniden ekimin yapılıyor olmasından heyecan duyduklarını söyledi. Çimşit, “İlçemizde toplam 7 bin 500 hektar alan var ve 5 bin 500 hektarı tarıma uygun araziler. Bugün burada şeker pancarı ekimi 300 hektarlık bir alanda yapılacak. İlçenin genelinde ise toplam bin hektara ekim yapılması planlanıyor. Çiftçilerimiz ektikleri pancarları Van'daki şeker fabrikası satın alacak. Üreticilerimiz için bereketli ve bol kazançlı bir sezon olur inşallah. Şeker pancarı üretimini başlatan başta Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e ve projeye katkısı olan herkese teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

‘Üreten Bir Yüksekova' projesinin ilk meyvelerini aldıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Geçirgen ise “35 yıl aradan sonra yeniden üretim yapmak için burada ilk adımı atıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bizim tüm çabamız, üreten bir Yüksekova gerçekleştirmektir. Bugün de bunun ilk adımını atıyoruz. Başlangıç için bin dönümlük arazide üretim olacak ama kotamız her yıl artacak ve bundan sonraki süreçlerde Yüksekova'nın üretimde öncü olması için elimizden gelen yapacağız. Projede bana destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Şeker pancarının ekimine Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Eylem Şener, Türkşeker Erciş Fabrikası Ziraat Müdürü Şahin Şahin, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Sezai Doğan ve çok sayıda çiftçi katıldı.