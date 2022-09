Yüksekova'da 4 gündür kayıp olan Alzaymırlı şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gün önce kaybolan alzaymırlı Neciba Yücedağ her yerde karış karış aranıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 4 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzaymır olan Neciba Yücedağ (67) bir daha geri dönmedi. Yücedağ, yakınları ve mahalleli tarafından başlanılan aramaya jandarma ve polisin yanı sıra Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri, Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Yüksekovalı STK'lılar, dernekler, çok sayıda mahalle sakinlerinin katıldı.

Her yeri karış karış aradıklarını belirten AFAD gönüllüsü Hamit Şedal, ‘'Bugün hepimiz gönüllü olarak teyzemizi bulmak için her yeri arıyoruz. Bizde son gelen ihbarlar üzerine o noktalara odaklanıyoruz ve her yerde aramaya başlıyoruz. Bugünde Vezirli köyünde görüldüğü ihbarı bilgisi geldi ve hemen buraya geldik. Her eve resmini göstererek soruyoruz. İnşallah kısa sürede sağ salim bulur ailesine teslim ederiz'' dedi.

STK'lılar olarak alanda oldukları ve aradıklarını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ‘'Neciba Yücadağ isimli vatandaşımız yaklaşık 4 gündür kayıp. Bizde STK'lılar, yereldeki gönüllüler, derneklerle beraber AFAD'ın koordinasyonunda tüm mahalleleri geziyoruz. Gruplara ayrılmış durumdayız ve mahalle mahalle arıyoruz. İnşallah kısa sürede kazasız, belasız Neciba ablamıza ulaşacağız. Buradan herkese sesleniyoruz artık herkes kendin evinin önünü, bahçesine baksın çünkü artık 4.günde bulmak için yoğunlaşalım'' ifadelerini kullandı.