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Yüksekova'da 4 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo eroin ile geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo eroin ile geçirildi.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan uygulamalarda şüpheli bir şahıs üzerinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

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