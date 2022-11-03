Yüksekova'da 40 yıllık yol asfaltlama sıkıntısı giderildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki yolların, 40 yıl aradan sonra bitümlü sıcak asfaltla (BSK) kaplanması mahalle sakinlerini sevindirdi.

Yüksekova Belediyesinin başlattığı yol asfaltlanma çalışması, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde tüm hızıyla devam ederken, 5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla 40 yıllık sıkıntı da giderildi. Esentepe Mahalle Muhtarı Turgut Atalay'ın girişimleriyle mahallenin tüm yolları asfaltlandı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Muhtar Atalay'a teşekkür ettiler.

Mahalle sakinlere en iyi hizmeti vereceklerini belirten Esentepe Muhtarı Turgut Atalay, “Muhtar olduğum günden itibaren verdiğimiz bir sözümüz vardı. Hizmet sözü verdik. Sözümüzde durmaya çalışıyoruz. Mahallemizdeki tüm eksikleri gidermek için bire bir ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Aynı zamanda 40 yıldan beridir asfalt görmeyen mahallemize yaptığımız girişimler sonucu bugün yollar asfaltlanıyor. Başta emeği geçen Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit, belediye ve şirket çalışanlarına teşekkür ediyorum'' dedi.