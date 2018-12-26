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Yüksekova'da 43 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ömer Tepe mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 43 kilo 586 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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