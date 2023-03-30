Yüksekova'da 4,5 kilo eroin ve 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda 4 kilo 600 gram eroin, 8 kilo 700 gram afyon sakızı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda 4 kilo 600 gram eroin, 8 kilo 700 gram afyon sakızı ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.