İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova'da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrasında yoğun kar yağışının ardında 5 ayrı noktaya çığ düştü.


Yoğun kar yağışının ardında ilçenin Büyükçiflik beldesinin Kandilli köyünde 5 ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu yolları kapattı. Yüksek kesimlerde bulunan Kandilli mezrasında 3 metre kar kalınlığına rağmen ve 5 ayrı noktaya karla mücadele çalışmalarına başladı. Çığın düştüğünü öğrenen, Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyüne giderek çığın düştüğü yolları temizlemeye başladı. 5 ayrı noktaya çığ düşen köyde İl özel idare tüm zorluklara rağmen hala çalışmalarını yürütüyor.


Öte yandan dünden beri ilçede ise yoğun kar yağışının ardında kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.