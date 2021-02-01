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Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılarda oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı.


Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.


İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar, hatıra kalsın diye 5 metreyi bulan buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

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