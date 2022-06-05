Yüksekova'da 51 eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 51 kilo 514 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 4 Haziran 2022 günü Yüksekova ilçesi Akçalı köyüne bağlı Tatlıcak Mezrasında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 52 paket halinde 51 kilo 514 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.