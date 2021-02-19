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Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.

00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

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